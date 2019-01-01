Сухопутные войска в этом году окончательно перейдут на «Искандеры-М»

В 2019 году завершится перевооружение ракетных соединений Сухопутных войск России на оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». Об этом 1 января сообщает сайт Минобороны.

В ведомстве уточняют, что в рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятие-изготовитель должно передать в ракетное соединение Западного военного округа бригадный комплект. В него входят более 50 единиц техники, включая пусковые установки, транспортно-заряжающие машины, командно-штабные машины, машины регламента и технического обеспечения, а также машины жизнеобеспечения.

Как напомнили в Минобороны, «Искандер-М» способен поражать цели на дальности до 500 километров. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолётов и вертолётов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

«Искандер-М» на сегодняшний день является лучшим ракетным комплексом в своем классе, который в состоянии преодолеть любую противоракетную оборону», – заявили военные. И добавили, что в настоящее время ведутся «работы по модернизации комплекса с целью повышения его боевых и эксплуатационных характеристик».

В 2016 году переброску Россией комплексов «Искандер-М» в Калининградскую область зарубежная пресса окрестила «региональной версией карибского кризиса». В начале декабря 2018 года американский журнал National Interest назвал «Искандер» одним из четырех видов смертоносного оружия России. Этот вид комплексов, среди прочих, у России ранее закупала Армения.