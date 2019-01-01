Полиция подсчитала, сколько россиян встретили 2019 год на улицах

МВД России подвело итог новогодней ночи, подсчитав, сколько россиян в разных городах стали участниками праздничных гуляний. По словам официального представителя министерства Ирины Волк, в стране было проведено 12 тысяч массовых мероприятий, на которые пришло 8 миллионов человек.

Это примерно на полмиллиона меньше, чем год назад: 1 января 2018 года ведомство рапортовало примерно о 8,6 миллиона гулявших. К слову, и мероприятий для них было больше на целых две тысячи.

Число тех, кто в этом году охранял гуляющих друг от друга и от всяких неприятностей, подсчитать гораздо сложнее.

«Было задействовано более 67 тысяч сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, работники частных охранных организаций, представители народных дружин и общественных формирований», – пояснили в МВД.

Нарушений общественного порядка на новогодних мероприятиях в министерстве не зафиксировали, добавив, что продолжат нести службу в местах народных гуляний и на концертных площадках.