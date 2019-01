Жители Аризоны нападают на беспилотники с ножами и камнями

По крайней мере 21 раз за последние два года жители небольшого городка Чандлер в штате Аризона совершали нападения на беспилотники компании Waymo. Чандлер это одно из мест, где проводятся испытания беспилотников в условиях реального города, и это, похоже, далеко не у всех вызывает одобрение.

Как пишет New York Times, по данным полиции, жители бросали в беспилотники камни, пытались столкнуть их с дороги, угрожали инженерам-испытателям кусками трубы и в одном случае даже пистолетом 22 калибра. Размахивавший пистолетом мужчина заявил полиции, что он «ненавидит» беспилотники, поскольку один из них в марте 2018 года задавил насмерть женщину в близлежащем городе Тампа.

37-летний Эрик О'Полка, согласно многочисленным сообщения полиции, регулярно пытался помешать беспилотникам Waymo, резко тормозя перед ними. «Есть и другие места, которые они могут проводить свои испытания», – заявил он полиции. Его жена Элизабет заявила в интервью, что их 10-летнего сына чуть не сбила одна из самоуправляемых машин, когда он играл на улице. «Они сказали, что им нужны реальные городские условия, но я не хочу быть одной из их реальных ошибок», – цитирует издание мистера О’Полка.

Аналитики утверждают, что ожидали такого поведения, поскольку автомобили без водителя могут вызвать колоссальные изменения в американском обществе. Внедрение беспилотников вызывает много опасений, начиная от сокращения рабочих мест для водителей и заканчивая утратой контроля над полностью автоматизированным транспортными потоками. У людей возникает ощущение, что гигантские корпорации, отрабатывая беспилотные и автоматизированные технологии, стремятся избавиться от живых работников, заменить их роботами, приводит New Your Times мнение из одного из исследований под характерным названием Throwing Rocks at the Google Bus («Бросая камни в микроавтобусы Google»).

Компания Waymo предпочитает не преследовать нападающих, хотя и озабочена возможностью срыва испытаний. Как минимум в случае атаки на беспилотник испытателям приходится переходить на ручной режим, что влияет на результаты тестов. Однако согласно заявлением пресс-службы компании, ее беспилотники суммарно ежедневно проезжают 25 тысяч миль, накапливая необходимую информацию, и единичные случаи конфликтов с местными жителями не могут существенно повлиять на результаты. Более того, по мнению Waymo и местных властей, большинство жителей высказывали «заинтересованность в новых технологиях, которые могут сделать дороги безопаснее».