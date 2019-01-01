Число жертв трагедии в Магнитогорске выросло. Обрушившийся дом показали сверху

Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Магнитогорске тело девятого погибшего.

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Таким образом 1 января число жертв выросло еще на одну. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на ТАСС. На сайте ГУ МЧС по Челябинской области сообщается, что их специалисты продолжают работать на месте обрушения подъезда. Также ведется круглосуточная работа с пострадавшими и их родственниками — им помогают 40 психологов.

«Наша цель и задача – не навредить, – объясняет Лариса Карапетян, начальник Уральского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России. – Мы занимаемся информированием. Выдаем честную и только проверенную информацию о том, как проходят спасательные работы. Мы не успокаиваем обещаниями, а стараемся настроить их на ожидание».

Специалист уточнила, что хотя все психологи, работающие с родственниками, обладают навыками телесно-ориентированной терапии, подход к каждому пострадавшему нужен индивидуальный.

«Кому-то необходимы объятия, тактильные ощущения, а кто-то настолько объят страхом, тревогой, что чужие прикосновения, только усугубят ситуацию, поэтому мы разговариваем и стараемся найти подход к каждому, – сказала она. – Все психологи молодцы и пока справляются с поставленной задачей».

Напомним, ранее 1 января при разборе завалов был обнаружен живым 11-месячный ребенок. Малыш, считавшийся пропавшим без вести, в крайне тяжелом состоянии и должен перенести перелет в Москву. «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости» передавала, что у мальчика серьезные обморожения конечностей, закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени и общее переохлаждение. Его мать смогла самостоятельно спастись и вытащить трехлетнего сына, а младенец остался в кроватке.