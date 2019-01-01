УЕФА назвала самых перспективных молодых игроков, среди них двое россиян

На сайте УЕФА опубликован список из 50 молодых игроков, которых репортеры организации, живущие в разных странах, считают наиболее перспективными у себя на родине.

В списке, который в полной версии можно посмотреть на сайте организации, двое игроков российских клубов. Один – Ильзат Ахметов из ЦСКА. Уроженец Киргизии в возрасте 16 лет дебютировал в «Рубине», а к своему нынешнему 21 году уже играл в основном составе московского клуба в Лиге Чемпионов, притом недавно был назван лучшим молодым футболистом России-2018.

Другой талантливый молодой игрок, выделенный УЕФА, – Федор Чалов, одноклубник Ахметова. 20-летний форвард дебютировал в ЦСКА два года назад, но в основной состав попал только в этом сезоне. Минувшей осенью забил два мяча в Лиге чемпионов и получил титул лучшего бомбардира чемпионата России.