В борьбе за необычное право индийские женщины выстроились живой цепью длиной 620 км

От трех до пяти миллионов женщин выстроились в живую цепь, длина которой, по данным СМИ, составила 620 километров. Это произошло в штате Керала на юго-западе Индии 1 января, целью акции было обратить внимание на права женщин.

Поводом для протестного мероприятия стало противостояние вокруг храма Айяппана в священном месте Сабаримала, одного из наиболее знаменитых и почитаемых в Индии. Минувшей осенью верховный суд страны разрешил его посещение женщинам любого возраста, что ранее запрещалось. Однако по факту посетить храм им до сих непросто: против нарушения традиции выступили паломники-мужчины, которые принялись закидывать камнями и палками женщин, пришедших обратиться к богу Айяппа.

Как сообщает NDTV, среди участниц акции были известные в Индии актрисы.

«Это наше право на равное поклонение. Мы не можем подвергаться дискриминации», – приводит канал слова одной из них.

Lakhs of women join hands to form 620-km "human wall for equality" in Kerala https://t.co/y2eRTmTjWp pic.twitter.com/B0F73LaRwe