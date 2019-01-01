Член Совфеда ответил на заявление Абэ: Дело не только в том, что на Курилах могут появиться ПРО США

Член Совета Федерации Федерального собрания РФ Франц Клинцевич решил дать в Facebook рекомендации премьер-министру Японии Синдзо Абэ, ранее поделившемуся своим видением относительно будущего Курил.

«Несомненно, Япония является нашим партнером на Дальнем Востоке, но все-таки от подобных заявлений с ее стороны я бы посоветовал воздержаться, – написал 1 января Клинцевич. – В любом случае это не способствует развитию российско-японских отношений в различных сферах. Тем более что о передаче Японии так называемых северных территорий не может быть и речи».

По его словам, «дело не только в том, что на островах в одночасье могут появиться ПРО США, имеющие отнюдь не только оборонительное назначение».

«Вопрос стоит намного принципиальнее. Речь идет о нерушимости границ России и ее безопасности в самом широком плане», – подчеркнул он.

Ранее Синдзо Абэ пообещал, что позицию россиян, проживающих на Курилах, учтут в случае решения передать острова Японии.