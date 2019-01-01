Пассажирка такси потеряла честь, веру в переднее сиденье и телефон. Подруги просили ее не садиться рядом с водителем

В Петербурге пассажирка такси подала заявление о домогательствах и ограблении. Она имела неосторожность уснуть после бурной ночи на Рубинштейна.

Как стало известно «Фонтанке» 1 января, машину 37-летняя петербурженка заказала к Пяти углам и попросила довезти ее в Приморский район, на проспект Королева. Она смело впорхнула в салон на переднее пассажирское сиденье после недолгих споров с подружками, большинством голосов отдавших предпочтение заднему. Уговорам строптивица не поддалась и, едва отъехав, была погружена в дрему теплотой автомобильной печки и ровным шумом мотора.

Сон вышел коротким. Его как рукой сняло. Женщину вернули в реальность прикосновения водительских пальцев в области половых органов. Пассажирке достало сознания не лупить водителя на ходу, она обошлась бранной тирадой и потребовала вернуть ее к Пяти углам. Доехали в молчании. О плате таксист не заикался.

На улице пассажирку охватило отчаяние. У нее пропал iPhoneX почти за 100 тысяч рублей. Лежал смартфон между ног, и то, что женщина приняла за пусть и безобразные, но бескорыстные приставания, могло объясняться шкурным интересом. Для надежности она описала в полиции все свои впечатления от поездки.

По данному факту проводится проверка, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.