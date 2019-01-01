Интернет и SMS отключили в Конго – из-за выборов президента. Должен уйти человек, который правил 18 лет

Правительство Демократической Республики Конго предприняло масштабные меры для обеспечения общественного порядка в ходе президентских выборов в стране: были отключены Интернет и услуги SMS.

В руководстве страны объяснили свои действия тем, что в Сети якобы уже начали распространяться фейковые данные о результатах выборов — а это могло бы привести к хаосу. Тем более что о своей вероятной победе заявили как правящая коалиция, так и оппозиция, сообщает 1 января Reuters.

Кроме того, власти отключили сигнал станции Radio France Internationale (RFI), которая является одним из самых популярных в стране источников новостей. За раскрытие неофициальных результатов выборов, предоставленных оппозицией, был лишен аккредитации ее главный местный корреспондент.

Повышенное внимание к процедуре выборов в Конго связано с тем, что в следующем месяце с высшего поста должен уйти человек, правивший страной 18 лет, а в прошлые разы — в 2006 и 2011 годах — итоги выборов приводили к насилию и обвинению в давлении.

Изначально ожидалось, что первые итоги выборов будут оглашены во вторник (1 января), однако теперь было объявлено, что конголезцы узнают имя нового правителя только 6 января — и тогда же, судя по всему, получат обратно Интернет. Посольства европейских стран и США уже призвали всех к спокойствию и настоятельно порекомендовали правительству вернуть людям связь.