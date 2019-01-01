«Нужен человек с менее зашоренными мозгами»: Евгения Альбац уйдет с поста главреда The New Times

Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац намерена покинуть пост главного редактора в 2019 году, «в ближайшее время».

«Считаю, что это абсолютно необходимо, – объяснила она свое решение в эфире «Эха Москвы». – Я давно ищу главного редактора. Потому что отлично понимаю, что нужен человек с менее зашоренными мозгами, человек значительно более молодой. И мне на самом деле, честно скажу, – у меня есть разные планы, мне многое еще хочется написать, а работа главного редактора отнимает очень много времени».

Напомним, в 2018 году суд постановил взыскать с издателя журнала беспрецедентный штраф в истории российских СМИ – 22 миллиона 250 тысяч рублей – за несвоевременную подачу в Роскомнадзор данных о зарубежном финансировании. Был объявлен сбор средств на выплату этих денег и сохранение оппозиционного общественно-политического издания. В итоге эти деньги нашлись, и The New Times продолжил работу.