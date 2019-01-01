В Токио, Манчестере и городах Германии в новогоднюю ночь «охотились» на людей

Сразу несколько случаев умышленного нападения на пешеходов было зафиксировано в минувшую новогоднюю ночь в мире.

Наибольшее число пострадавших от неадекватных действий водителей — в Токио: в самом центре японской столицы, в районе Сибуя, девять человек пострадали на пешеходной улице. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на телеканал NHK, 21-летний водитель позже признался, что специально ждал, пока соберется толпа побольше — а затем въехал в нее. В арендованной машине, за рулем которой он сидел, была найдена канистра с керосином.

В качестве мотива своих действий мужчина назвал сначала теракт, а затем передумал и сообщил, что мстит «за смертную казнь». Имеется ли в виду смерть конкретного человека или высшая мера в целом — не уточняется.

Несколькими часами позже в Германии 50-летний мужчина умудрился совершить за новогоднюю ночь аж три наезда на пешеходов в разных городах — Боттропе и Эссене. От его действий пострадали четверо: один — в тяжелом состоянии, трое — с легкими травмами, среди пострадавших выходцы из Сирии и Афганистана. Местная полиция увидела в качестве мотива действий злоумышленника ксенофобию. По данным таблоида Bild, у мужчины ранее наблюдались психические отклонения.

Также нападение на случайных прохожих произошло в метро Манчестера, Великобритания. 25-летний мужчина был арестован после совершения попытки убийства, на месте были обнаружены два ножа. Двое получили ранения. Свидетелем происшествия стал продюсер корпорации «Би-би-си», сообщивший, что нападавший выкрикивал имя Аллаха и слоган против правительств западных стран. В настоящее время следствие рассматривает принадлежность нападавшего к террористам.