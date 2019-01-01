Родные задержанного в Москве «американского шпиона»: он ехал на свадьбу

Родственники американского гражданина Пола Уилана, задержанного 28 декабря в Москве по подозрению в шпионаже, 1 января обратились на CNN и разместили в соцсетях заявление. Из него следует, что мужчина — бывший морской пехотинец.

«Мы прочли сообщения об аресте в Москве Пола Уилана, нашего сына и брата, – пишут члены семьи в совместном заявлении. – Пол — бывший морской пехотинец и в Москву поехал в качестве гостя на свадьбу. Мы заметили, что он не выходил на связь с 28 декабря, что для него было странным даже во время путешествий. Мы узнали о его задержании утром в понедельник (31 декабря — Прим.ред.), после того, как сообщения об этом разлетелись по СМИ, и связались с представителями Конгресса, американского посольства и Госдепа. Мы глубоко озабочены его безопасностью и здоровьем. Его невиновность несомненна, и мы верим, что его права будут соблюдены».

Сообщение разместил в «Твиттере» брат-близнец Пола Уилана Дэвид, пообещав регулярно публиковать новости о происходящем до возвращения задержанного в США.

Ранее агентство Reuters рассказало, что задержанный может быть из Мичигана, и оказаться бывшим сотрудником кадровой компании Kelly Services — там подтвердили, что человек с таким именем работал у них до февраля 2016 года.