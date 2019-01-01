«Разрезали линолеум, и увидел я личико». Спасатель рассказал, как доставали малыша из-под завалов в Магнитогорске

Вытащивший 11-месячного Ваню из-под завалов дома в Магнитогорске спасатель рассказал подробности операции.

«Завал был очень плотный, много плит больших. Деревянные конструкции, полы, это все сжатое, одна на другую. Была опасность, что все это может обрушиться и поползти. Больше волновались не за жизни спасателей, а за маленького ребенка», – отметил сотрудник центра «Лидер» Петр Гриценко, слова которого 1 января приводит РИА Новости.

По словам бойца, спасатели знали, что детская кроватка находится рядом диваном.

«Закрепили, убрали диван, показались части детской кроватки. Разломанный шкаф, вещи. К ребенку было невозможно подобраться, потому что одна плита к другой подходили. Места было очень мало», – рассказал Гриценко.

Он добавил, что слышал ребенка, но не мог действовать из-за опасности навредить.

«Я увидел части детской кроватки, слышал голос, увидел линолеум, но под ним были сломанные деревянные полы. Решил, что будем доставать его снизу, разбирая конструкции, разрежем линолеум, чтобы он оказался у нас в руках. Дальше уже разбирали доски, разрезали, ставили крепежи. И в конце разрезали линолеум, и увидел я личико», – подытожил боец «Лидера».

Ребенка спасло то, что он был прижат к линолеуму и деревянному полу детской кроваткой и матрасом и тепло одет – в кофточку и памперс. Также под младенцем было флисовое одеяло, отгораживающее от холода плиты. Голова была зажата элементами дверки шкафа, как раз туда, где воздух проходил. По словам спасателя, «положение тела близкое к идеальному, чтобы так долго оставаться».

При этом во время спасательной операции сохранялась угроза обрушения конструкций: ребенка доставали снизу, а сверху завал до сих пор не разобран.

Напомним, что мальчика направят в Москву. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.