Спасенного в Магнитогорске младенца перевезут в Москву. Он в крайне тяжелом состоянии

Младенца, которого днем 1 января извлекли из-под завалов в Магнитогорске, направят в Москву. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подтвердил, что у малыша серьезные обморожения конечностей, а также закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени, общее переохлаждение. За ним вылетает специальный борт Федерального медико-биологического агентства с лучшими детскими анестезиологами-реаниматологами, хирургами-травматологами России на борту. Специалисты заберут пострадавшего в Москву, в ведущий центр детской хирургии и травматологии.

Губернатор в своем телеграм-канале рассказал подробности спасательной операции: «Мальчика обнаружили по плачу в ходе поисковых работ. Голос услышал один из спасателей. Моментально была организована масштабная операция. В ней были задействованы десятки специалистов МЧС России. Место вероятного нахождения обследовали кинологи, но версия о пострадавшем не нашла подтверждения. Тем не менее, спасатели не теряли надежду и продолжали углубляться в завал.

Первоначально путь им преграждали многочисленные обрушенные конструкции, но и с этой задачей бойцы справились. Появления пострадавшего ребенка из-под завалов ждали сотни человек подобно чуду.

И чудо произошло – в руках мужественных спасателей появился маленький ребенок. Моментально на своих крепких мужских руках спасатели донесли его до кареты «скорой помощи», которая умчалась в ближайшее лечебное учреждение».

Напомним, 11-месячного Ваню не успела забрать мама, когда дом начал рушиться. Сами родители вместе с 3-летним старшим сыном спаслись.