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Происшествия
01.01.2019 16:46
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Спасенного в Магнитогорске младенца перевезут в Москву. Он в крайне тяжелом состоянии

Младенца, которого днем 1 января извлекли из-под завалов в Магнитогорске, направят в Москву. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое. 

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подтвердил, что у малыша серьезные обморожения конечностей, а также закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени, общее переохлаждение. За ним вылетает специальный борт Федерального медико-биологического агентства с лучшими детскими анестезиологами-реаниматологами, хирургами-травматологами России на борту. Специалисты заберут пострадавшего в Москву, в ведущий центр детской хирургии и травматологии.

Губернатор в своем телеграм-канале рассказал подробности спасательной операции: «Мальчика обнаружили по плачу в ходе поисковых работ. Голос услышал один из спасателей. Моментально была организована масштабная операция. В ней были задействованы десятки специалистов МЧС России. Место вероятного нахождения обследовали кинологи, но версия о пострадавшем не нашла подтверждения. Тем не менее, спасатели не теряли надежду и продолжали углубляться в завал. 

Первоначально путь им преграждали многочисленные обрушенные конструкции, но и с этой задачей бойцы справились. Появления пострадавшего ребенка из-под завалов ждали сотни человек подобно чуду. 

И чудо произошло – в руках мужественных спасателей появился маленький ребенок. Моментально на своих крепких мужских руках спасатели донесли его до кареты «скорой помощи», которая умчалась в ближайшее лечебное учреждение».

Напомним, 11-месячного Ваню не успела забрать мама, когда дом начал рушиться. Сами родители вместе с 3-летним старшим сыном спаслись. 

Справка:

31 декабря 2018 года, в 06.07 по местному времени, в результате взрыва бытового газа в квартире дома в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий с 1 по 10 этаж. Пока в списке погибших 8 человек, 34 считаются пропавшими без вести.

Президент РФ Владимир Путин в день трагедии экстренно прилетел на Урал, чтобы побывать на месте обрушения. Президент провел совещание с оперативными службами в штабе МЧС, а также навестил пострадавших в больнице.

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