В Германии могут возникнуть проблемы с банкоматами: инкассаторы начинают забастовку

Один из крупнейших профсоюзов в Германии объявил национальную забастовку, в которой примут участие 12,5 тысячи вооруженных водителей и других транспортных работников, занимающихся доставкой наличных денег в банки и торговые аутлеты. К такому решению работников подтолкнули пять раундов безуспешных переговоров об увеличении зарплаты.

Забастовка начнется в среду, 2 января, и может продлиться три дня, в зависимости от исхода переговоров, запланированных на четверг и пятницу, – сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что забастовка инкассаторов затронет сотни денежных перевозок по стране, что может сказаться на работе и без того опустевших после новогодних праздников банкоматов, а также деятельности торговых точек, работающих с наличными.

Цель забастовки — договориться о доведении зарплат инкассаторов в бывшей Восточной Германии до уровня зарплат их коллег в бывшей ФРГ. В настоящее время по одну сторону уже давно несуществующей границы люди получают от 1800 до 2400 евро, а их коллеги по другую — от 2200 до 2900 евро. Предмет нынешнего торга — сумма в 250 евро в месяц, на которую профсоюз хочет убедить работодателей поднять зарплаты.