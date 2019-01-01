Статусный пассажир «Аэрофлота» избил стюардессу за порцию виски. Самолет экстренно сел на полпути

Полиция задержала пассажира рейса «Аэрофлота». Он устроил дебош на борту «Боинга», желая завтракать алкоголем в салоне бизнес-класса.

Как сообщает 1 января МВД, помощи у полиции запросил диспетчер службы авиабезопасности аэропорта в Воронеже после вынужденной посадки самолета, летевшего из Сочи в Москву.

«На борту воздушного судна 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок, нецензурно выражался в адрес пассажиров и бортпроводников», – перечисляет заслуги дебошира МВД.

В Воронеже мужчину сняли с рейса и отправили в дежурную часть, где составили административный протокол по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство».

Подвиги нарушителя дополняет «Интерфакс», со ссылкой на неназванного собеседника, уточнив, что пассажир ударил бортпроводницу и подрался с соседом по бизнес-классу. Конфликт состоялся из-за виски, точнее, недостаточного его количества, по мнению хулигана. Также издание сообщает, что он является известным хоккеистом.

По данным сайта Flightradar24, 1 января рейс «Аэрофлота» SU1781 вылетел из Сочи в 8 утра по московскому времени и через два часа незапланированно сел в Воронеже. Прождав еще пару часов, вылетел в Москву и около 13:00 приземлился в Шереметьево.