Абэ: Курильчанам в случае передачи островов предложат стать японцами

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что россиян, проживающих на Курильских островах, не будут переселять с территории в случае ее передачи Стране восходящего солнца.

«Это должно проходить таким образом, чтобы проживающие там россияне согласились с переходом принадлежности к Японии», – приводит его слова РБК со ссылкой на ТАСС.

О своем стремлении учитывать позицию россиян Абэ заявил в интервью телеканалу «Асахи» 1 января.

20 декабря в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос японского журналиста о перспективах подписания мирного соглашения — которое, напомним, не подписывается странами со времен Второй мировой войны из-за спора вокруг Курильских островов. В частности, был поднят вопрос о возможности размещения на них размещения американских баз ПРО.

«Ещё раз подчеркну – мы не считаем, что ПРО – это оборонительное оружие, – сказал тогда президент. – У нас никаких иллюзий нет, мы всё понимаем, но будем стремиться к заключению мирного договора».

Напомним, в сентябре 2018 года Владимир Путин предложил заключить мирный договор без обсуждения вопроса Курильских островов — а потом уже вернуться к нему в статусе «друзей», на что получил отказ.