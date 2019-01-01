Спасенный в Магнитогорске малыш получил серьезное обморожение. Его могут отправить в Москву

Спасенный в Магнитогорске младенец находится в тяжелом состоянии. После суток, проведенных под завалами при минусовой температуре, у него серьезные обморожения. Есть и черепно-мозговая травма от удара.

Об этом 1 января сообщает издание Ura.ru.

По поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой, из Челябинска в Магнитогорск выехала бригада лучших врачей-реаниматологов, главный неонатолог области. При необходимости малыша могут перевезти в Москву для оказания дальнейшей помощи.

В телеграм-канале губернатора Челябинской области Бориса Дубровского появилось видео от МЧС, на котором видно, как спасатели добрались до мальчика и вынесли его из-под завалов: «Одеяло!.. Здесь ребенок!.. Дорогу!..» Младенца бегом перенесли в карету скорой помощи.

Малыша спасли благодаря тому, что он начал плакать.

Известно, что 11-месячного ребенка не успела забрать мама, когда дом начал рушиться. Сама она вместе с 3-летним старшим сыном спаслась.