Происшествия
Спасенный в Магнитогорске малыш получил серьезное обморожение. Его могут отправить в Москву
Спасенный в Магнитогорске младенец находится в тяжелом состоянии. После суток, проведенных под завалами при минусовой температуре, у него серьезные обморожения. Есть и черепно-мозговая травма от удара.
Об этом 1 января сообщает издание Ura.ru.
По поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой, из Челябинска в Магнитогорск выехала бригада лучших врачей-реаниматологов, главный неонатолог области. При необходимости малыша могут перевезти в Москву для оказания дальнейшей помощи.
В телеграм-канале губернатора Челябинской области Бориса Дубровского появилось видео от МЧС, на котором видно, как спасатели добрались до мальчика и вынесли его из-под завалов: «Одеяло!.. Здесь ребенок!.. Дорогу!..» Младенца бегом перенесли в карету скорой помощи.
Малыша спасли благодаря тому, что он начал плакать.
Известно, что 11-месячного ребенка не успела забрать мама, когда дом начал рушиться. Сама она вместе с 3-летним старшим сыном спаслась.
Справка:
31 декабря 2018 года, в 06.07 по местному времени, в результате взрыва бытового газа в квартире дома в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий с 1 по 10 этаж. Пока в списке погибших 8 человек, 34 считаются пропавшими без вести.
Президент РФ Владимир Путин в день трагедии экстренно прилетел на Урал, чтобы побывать на месте обрушения. Президент провел совещание с оперативными службами в штабе МЧС, а также навестил пострадавших в больнице.