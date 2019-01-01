Первую жертву 2019 года в Петербурге извлекли из сгоревшего дома. Компания празднующих не дождалась президента

Двухэтажный дом в Курортном районе сгорел при подготовке к новогоднему застолью. Погиб 59-летний хозяин, его гостей откачивали врачи.

Как стало известно «Фонтанке», многоквартирный деревянный дом в садоводстве «Сосновая Поляна» загорелся в десять вечера 31 декабря. Приехали пожарные и полицейские. Внутри находились жильцы и гости. Двоих мужчин удалось вызволить из огня, их реанимировали на месте.

С огнем справлялись два часа, за это время конструкции дома обрушились. В полночь пожар потушили, при разборе завалов нашли частично обгоревшее тело мужчины. По предварительным данным, он и был хозяином вечеринки. Отмечать Новый год пострадавшие и погибший начали заблаговременно, и к пожару уже находились в существенном подпитии.