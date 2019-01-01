Происшествия
При разборе завалов в Магнитогорске нашли живым 11-месячного ребенка
Младенца, заблокированного в своей кроватке, спасли при разборе завалов в Магнитогорске. Мальчик, которому нет еще и года, больше суток провел на морозе, но выжил.
Как сообщает 1 января Znak.com, сотрудники МЧС спасли 11-месячного Ваню, числившегося пропавшим без вести. Его мама успела эвакуироваться со старшим ребенком, а малыш остался в кроватке, когда произошло обрушение конструкций.
По словам одного из очевидцев, в место завала все это время подавали тепло специальными тепловыми пушками, поэтому, скорее всего, ребенок и не замерз. Кроме того, он был в одежде и укутан.
Спасатели начали разгребать обломки в том месте, где лежал мальчик, после того, как услышали его плач.
Справка:
31 декабря 2018 года, в 06.07 по местному времени, в результате взрыва бытового газа в квартире дома в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий с 1 по 10 этаж. Пока в списке погибших 8 человек, 35 считаются пропавшими без вести.
Президент РФ Владимир Путин в день трагедии экстренно прилетел на Урал, чтобы побывать на месте обрушения. Президент провел совещание с оперативными службами в штабе МЧС, а также навестил пострадавших в больнице.