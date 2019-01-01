Новогодние обращения: украинцам пообещали вернуть Крым и Донбасс, белорусам не стали напоминать про Россию

Российская пресса проанализировала новогодние обращения лидеров соседних государств. В частности, внимание СМИ привлекли слова украинского президента Петра Порошенко, обращенные к крымчанам и жителям Донбасса.

«Мы обязательно вернемся к вам с миром, какой бы долгой ни была дорога, – приводит слова украинского президента «Газета.ру». – Наша семья непременно воссоединится за одним столом, за которым Новый год встречают по киевскому времени».

В своем обращении Порошенко также призвал украинцев объединяться, отметил сближение своего государства с Европой и постепенное отдаление от Москвы, отдельно поздравил военнослужащих и захваченных в Керченском проливе моряков.

Что касается Александра Лукашенко, тот заставил журналистов забеспокоиться всего лишь тем, что не упомянул в своем обращении Россию и тесное сотрудничество с ней (при этом само обращение было записано на русском языке). Глава государства обратился к согражданам-белорусам с пожеланием «укрепить государственность на принципах честности и справедливости и именно такой сохранить страну для детей и внуков».

«Главное – мы сохранили мирное небо для белорусов, и в глазах наших детей нет страха и безысходности от войны», – подчеркнул президент.

Пересмотреть новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина можно здесь.