Мощный снегопад пришел в Петербург надолго. Оттепель сменится похолоданием до - 10

Петербургские синоптики обещают снежную погоду минимум на четыре дня. Гололедица и метель станут привычными спутниками водителей и пешеходов.

Как сообщает Северо-Западный гидромет, снегопад в городе ожидается 2-4 января. Завтра синоптики обещают облачную погоду, днем – метель и местами сильный снег, преимущественно мокрый. Температура будет колебаться у нулевой отметки, дороги покроет гололедица.

С ростом атмосферного давления будет падать и температура. 3 января столбик термометра опустится до -4, ночью по улицам пройдется метель, сильный снег прогнозируется ночью и утром. Днем даст небольшую передышку, но останавливаться не собирается.

Температура 4 января понизится до -10 градусов, небо слегка прояснится, но осадки продолжатся – небольшой снег и метель снова гарантированы. Ветер усилится до 12 метров в секунду.

Сейчас в Санкт-Петербурге минус 0,7 градуса, ветер южный, до семи метров в секунду, влажность 82%. Обильные осадки обещаны до конца 1 января, тротуары будут очищать почти восемь тысяч дворников. К вечеру Петербург покроет 12-сантиметровый слой снега.