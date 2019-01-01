Собянин сообщил об увольнении директора парка Горького, где рухнул мост на катке и пострадали люди

Директор столичного парка Горького, где обрушился мост на катке в новогоднюю ночь, будет уволен. Об этом 1 января сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны. Но уже очевидно, что администрация парка допустила серьезную недоработку. Поручил Департаменту культуры уволить директора парка. Хотя, должен сказать, что это решение для меня непростое», – написал он в «Твиттере».

Чиновник также добавил, что навестил в больнице пострадавших, – а госпитализированы 12 человек.

«Всем пострадавшим, несмотря на то, что большинство не москвичи, будет выплачена компенсация в сумме до 500 тысяч рублей», – подчеркнул Собянин.

Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны. Но уже очевидно, что администрация парка допустила серьезную недоработку. Поручил Департаменту культуры уволить директора парка. Хотя, должен сказать, что это решение для меня непростое. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 1 января 2019 г.

Сегодня каток в парке Горького закрыт, доступ для посетителей обещают вернуть завтра.

В администрации учреждения культуры случившееся называют «поломкой».

«По техническим причинам произошло нарушение целостности секции деревянного пешеходного перехода», – говорится на официальном сайте парка.

Дирекция принесла извинения.

Напомним, деревянный мост на катке рухнул в Москве прямо в полночь, под звуки государственного гимна.