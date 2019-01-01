Предновогодний «алкотрип» поглотил туриста из Голландии. Его сутки не могут дождаться в гостинице

В Петербурге полиция подключилась к поиску гражданина Нидерландов, приехавшего отметить Новый год и пропавшего после путешествия по ночным клубам.

Как стало известно «Фонтанке», утром 1 января в полицию Московского района обратился персонал гостиницы «Холидей Инн» с просьбой помочь в розыске 28-летнего голландца. Он приехал в Петербург за новогодними впечатлениями и в ночь на 31 декабря отправился в «разведку» – по заведениям Невского проспекта. Ждали иностранца в отеле к шести утра, но он так и не появился, сотовый телефон молчал. Новогодняя программа для него была подготовлена, но осталась невостребованной.

Приметы голубоглазого блондина, с описанием внешности и одежды, передали полицейским патрулям.