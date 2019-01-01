127 кубометров мусора оставили после себя петербуржцы в новогоднюю ночь

Комитет по благоустройству отчитался об уборке города после новогоднего торжества. По данным чиновников, работы на Дворцовой площади, стрелке и Невском проспекте были завершены полностью к семи утра 1 января.

Коммунальщикам досталось богатое наследство – 127 кубометров мусора, вывезти которые смогли с помощью 65 спецмашин и при участии 166 дворников.

В дневную смену 1 января улично-дорожную сеть города убирают 980 дворников и свыше 900 единиц техники (не считая тех, кто работает внутри кварталов): в городе уже начались метели, местами — мокрый снег.

Ранее стало известно, сколько дворников потребовалось, чтобы убрать Петербург после ночного снегопада, и сколько вышло на работу 1 января, чтобы убрать внутриквартальные территории. Это более семи тысяч человек.