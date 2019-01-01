От Всемирного антидопингового агентства WADA требуют опять отстранить РУСАДА за срыв допуска в лабораторию

Руководитель американского антидопингского агентства Трэвис Тайгарт призывает вновь лишить РУСАДА статуса — к Всемирному антидопинговому агентству WADA он обратился из-за срыва российской стороной сроков доступа в московскую лабораторию, который истек 31 декабря.

«Никто не удивлен, что дедлайн был проигнорирован, и для WADA самое время перестать быть игрушкой для русских и немедленно объявить их нелегитимными за нарушение срока», – приводит его слова 1 января телерадиовещательная корпорация RTE.

Ранее о неизбежных проблемах для российских спортсменов за невыполнение сроков взятых на себя обязательств предупреждал генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус. 27 декабря по этому поводу он даже обращался к президенту России Владимиру Путину.