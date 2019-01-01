Таксисты протаранили реанимобиль и фонарный столб на Пискаревском

Автомобиль реанимации, приехавший по вызову на ДТП с таксистом, стал жертвой еще одного извозчика. Петербургские водители не выдерживают испытание новогодним утром.

Как сообщили в УГИБДД по городу и области, в десять утра 1 января на Пискаревском проспекте водитель «Фольксваген Поло» не справился с управлением и наехал на опору освещения.

«В результате ДТП многочисленные травмы получили водитель и его пассажиры – 34-летний мужчина и 45-летняя женщина», – уточнили в пресс-службе ведомства.

На «Фольксвагене Поло» была нанесена цветография такси «Везет».

На Пискаревский приехали автомобили скорой помощи и реанимации. Пока пассажиров извлекали из салона, вмятого в фонарный столб, медиков протаранил таксист из компании «Семерочка». Он въехал реанимобилю в заднюю часть и развернулся поперек дороги.