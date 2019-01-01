Американский зонд 1 января пролетит мимо астероида на окраине Солнечной системы, установив рекорд дальности

Американская автоматическая межпланетная станция New Horizons, запущенная с Земли 19 января 2006 года для изучения Плутона и его спутника Харона, в середине дня 1 января пролетит мимо астероида Ultima Thule, который станет самым удаленным от Земли объектом, которого когда-либо достигал запущенный с Земли зонд. После этого он должен будет направить на Землю сигнал, который в Америке готовятся принять. Ожидается, что сеанс связи через половину Солнечной системы продлится четверть часа, его ждут примерно в 17.45 по московскому времени.

Как точно выглядит Ultima Thule — пока неизвестно: по версиям ученых, которые приводит «Эхо Москвы», он представляет собой либо астероид неправильной формы диаметром 30-40 километров, либо два отдельных астероида вдвое меньшего размера.

Астероид получил свое имя из мифологии: так древние греки называли земли на краю мира. Согласно легендам, полумифическую островную страну Туле нашел древнегреческий путешественник Пифей в IV веке до нашей эры, она стала именем нарицательным. Небесное тело, названное в ее честь, было открыто в 2014 году благодаря телескопу Хаббл.

Как пишет РБК, New Horizons летит со скоростью 16 км/с и после того, как в 2019 году изучит еще некоторое количество объектов в поясе Койпера, он покинет Солнечную систему, а запасы энергии на нем иссякнут к 2026 году.

Зонд New Horizons пролетал Плутон летом 2015 года.