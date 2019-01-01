До конца дня в Петербурге обещают до 12 см выпавшего снега. Бой ему дадут 7100 дворников

Почти восемь тысяч человек покинули новогодние застолья, чтобы очистить Петербург после ночного снегопада, тем более что в ближайшие часы тоже ожидают обильные осадки.

Как сообщает жилищный комитет Смольного, до конца дня 1 января в отдельных районах Северной столицы ожидается сильный снег до 9-12 см, который будет подтаивать.

«Для ликвидаций последствий снегопада, по данным администраций районов Санкт-Петербурга, к уборке внутриквартальных территорий сегодня приступили до 7 100 дворников и 590 единиц уборочной техники», – отметили чиновники.

Жалобы на плохую уборку дворов и кровель принимают по телефону горячей линии: 710-44-54.

Напомним, накануне ГУ МЧС по городу предупредило жителей и гостей Петербурга о непогоде в первый день нового года – сильном ветре, метели и мокром снеге.