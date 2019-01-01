В Петербурге изнасилована и убита школьница. Подозреваемого вытащили из-за новогоднего стола

В Петербурге раскрыто убийство семиклассницы. Перед удушением ее изнасиловали. Родственники девушки пытались сымитировать несчастный случай.

Как стало известно «Фонтанке» 1 января, сотрудники уголовного розыска задержали 41-летнего частного таксиста по подозрению в убийстве школьницы. Мужчина приходится жертве отчимом.

По предварительным данным, девушка подверглась сексуальному насилию отчима в ночь на 30 декабря в квартире на Садовой улице поселка Металлострой. После полового акта мужчина, как полагает следствие, задушил падчерицу подушкой.

В квартиру вызвали врачей, полицию, санитаров. Внешние признаки насильственной смерти отсутствовали, и некоторое время считалось, что школьница умерла в результате несчастного случая. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила асфиксию и надругательство.

32-летняя мать погибшей не работает. Подозреваемый официального трудоустройства тоже не имеет, подрабатывает извозом, беря заказы от агрегаторов таксомоторных перевозок.