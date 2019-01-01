Лучшие фейерверки-2019: как в мировых столицах встретили новогоднюю полночь

Азия начинает и выигрывает. Зеленый с красным и фиолетовым — в Сиднее не поскупились на цвета.

Сингапур украсил вид на Marina Bay концентрическими кругами в небе и шустрыми огненными фонтанами прямо из воды.

Гонконг не отходит от традиций — ни в музыкальном плане, ни в отношении качества, насыщенности и продолжительности фейерверков в «благоухающей гавани».

Особенность японских фейерверков — неспешное любование красотой каждого падающего огня, без излишеств и наслоений, а также геометрическая выверенность построения фигур в небе — преимущественно в виде цветов. Таким стал фейерверк в Токио.

Лондон традиционно не щадит сил на красочное шоу, ради которого места на набережной Темзы занимают за сутки. London Eye тонет в числе огней, извергая собственные под настоящую дискотеку.

Главной проблемой снимавших новый год в Дубае было уместить в кадр башню-красавицу «Бурж Халифа», с которой ежегодно в новогоднюю полночь разлетаются в стороны тысячи ракет, сопровождаемые богатым лазерным шоу.

Шарджа решила посоревноваться с извечным чемпионом новогодних торжеств — публика на набережной оценила.

В Москве фейерверк смотрели патриотично — под звуки государственного гимна.

Отбушевавший Париж насладился световым шоу на Триумфальной арке, а Елисейские поля заполнились горожанами и туристами, чьи огни телефонов создали собственный визуальный спектакль.

В Торонто фейерверк локализовался в объятьях высотного комплекса и получил поддержку лазерных лучей.

А в Рио наслаждались шоу на пляже Копакабана под торжественную музыку.