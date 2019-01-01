За вылетевший на тротуар Невского проспекта «Мерседес» задержан водитель другого автомобиля. Он перепутал стрелки «прямо» и «направо»

В Петербурге за аварию с участием пешеходов задержан 27-летний водитель «Субару Форестер» Павел Микулич. Считается, что именно он спровоцировал вылет «Мерседеса» на тротуар, проехав прямо по полосе, с которой разрешен поворот только направо.

Как стало известно «Фонтанке» 1 января, к задержанию Микулича привел следственный эксперимент на углу Невского проспекта и набережной Фонтанки. Водитель не отрицал, что двигался по Аничкову мосту со стороны Литейного проспекта к Адмиралтейству в крайней правой полосе и собирался проехать прямо. Но движение на этом углу отрегулировано так, что с правой полосы можно повернуть только направо, о чем напоминают дорожные знаки и отдельная стрелка светофора. Она, как показал следственный эксперимент, горела зеленым, но по ней можно было лишь свернуть на Фонтанку, пропустив поперечный поток, в котором на высокой скорости двигался «Мерседес». Микулич не просто не пропустил, но и поехал прямо. В беседе с корреспондентом «Фонтанки» в вечер аварии он признавал, что ехал в правой полосе и двигался к Адмиралтейству.

В ГСУ СК Петербурга сообщили, что водителю «Субару» готовятся предъявить обвинение по статье 264 УК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Его, скорее всего, повезут в суд для избрания меры пресечения, связанной с изоляцией.

По версии следствия, около 17 часов 25 минут 30 декабря 2018 года «Субару» выкинул «Мерседес» на тротуар у дома 66/29 по Невскому проспекту, пострадали семь пешеходов. Две 64-летние женщины госпитализированы в Мариинскую больницу с переломами ног, черепно-мозговыми травмами, с травматическим шоком. Тринадцатилетний школьник находится в коме. Он получил открытую черепно-мозговую травму, перелом бедра, ушиб мозга. Его сверстница доставлена с сотрясением, а у ее матери диагностировали переломы ног и ушибы. 22-летний петербуржец тоже находится в тяжелом состоянии в НИИ Джанелидзе, у него рана половых органов, скальпированный ушиб, перелом ноги, черепно-мозговая травма. 79-летняя женщина находится в Мариинской больнице с ушибами ног, ее состояние опасений не вызывает.