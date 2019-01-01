Al Jazeera показала, как могли избавиться от тела журналиста Хашкаджи
Видео с камер наблюдения, сделанные 2 октября 2018 года – день убийства журналиста Джамаля Хашкаджи, – опубликовал катарский телеканал Al Jazeera.
На кадрах видно, как к резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле подъезжает черный минивэн. Из него вытаскивают тяжелые черные пакеты и заносят их в здание. Журналисты предполагают, что внутри этих пакетов находились останки обозревателя The Washington Post .
Ранее министерство иностранных дел Саудовской Аравии отвергло резолюцию сената США, в которой ответственность за убийство журналиста возложили на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. МИД королевства заявил, что расправа над Хашкаджи является преступлением и не отражает политику страны.
Справка:
Журналист Джамаль Хашкаджи, работавший на The Washington Post, исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Изначально саудовские власти утверждали, что ничего не знают о его судьбе. Эта история получила широкий резонанс в мире и вызвала напряженность в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда.
Через некоторое время саудовское государственное телевидение сообщило, что Хашкаджи, согласно первоначальным результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства. В Саудовской Аравии по этому делу задержали 18 человек.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство Хашкаджи было спланированным, и призвал Эр-Рияд выдать Анкаре 18 подозреваемых.