Al Jazeera показала, как могли избавиться от тела журналиста Хашкаджи

Видео с камер наблюдения, сделанные 2 октября 2018 года – день убийства журналиста Джамаля Хашкаджи, – опубликовал катарский телеканал Al Jazeera.

На кадрах видно, как к резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле подъезжает черный минивэн. Из него вытаскивают тяжелые черные пакеты и заносят их в здание. Журналисты предполагают, что внутри этих пакетов находились останки обозревателя The Washington Post .

Ранее министерство иностранных дел Саудовской Аравии отвергло резолюцию сената США, в которой ответственность за убийство журналиста возложили на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. МИД королевства заявил, что расправа над Хашкаджи является преступлением и не отражает политику страны.