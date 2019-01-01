Трамп разрешил американским войскам задержаться в Сирии на четыре месяца

По данным американских властей, президент страны Дональд Трамп согласился дать военным примерно четыре месяца на то, чтобы вывести 2000 солдат из Сирии. Ранее планировалось, что армия покинет ближневосточную страну в 30-дневный срок.

Как сообщает The New York Times, соответствующая информация от властей США поступила в понедельник (31 декабря). Сам Трамп в Тwitter за это время уже пустился в рассуждения о том, что он, наверное, единственный, кто в ответ на сообщение о возвращении войск на родину с победой получает критику прессы. Впрочем, предположил Трамп, если б войны продолжались бесконечно — реакция была бы той же.

Слова о выводе американских войск из Сирии некоторыми экспертами были сочтены имиджевыми: в условиях, когда результат борьбы с террористами не является внушительным, по их мнению, этот шаг может положительно сказаться на поддержке президента новым конгрессом США.

О решении американского президента вывести из Сирии военных стало известно 19 декабря. Спустя десять дней СМИ заметили фактическое начало этого процесса. Решение было объяснено разгромом, нанесенным «Исламскому государству» (террористическая организация, запрещенная в России). На такой шаг американцев неоднозначно отреагировали их союзники: спецпосланник генсека ООН в Сирии Стаффан де Мистура предупредил, что трудный момент наступает для сирийских курдов. Решением Трампа был разочаровал и президент Франции Эммануэль Макрон, указавший на то, что союзник должен быть надежным. В отставку подал глава Пентагона Джеймс Мэттис.