2 января в Челябинской области объявлен днем траура. Поисковая операция приостановлена из-за угрозы обрушения стены

День 2 января в Челябинской области объявлен днем траура по погибшим в результате взрыва газа в Магнитогорске. Распоряжение 1 января подписал губернатор региона Борис Дубровский.

Как сообщили в областном ГУ МЧС, к 11 утра по московскому времени из-под завалов, которые разобраны на четверть, извлекли восемь погибших. Однако поисковая операция приостановлена примерно на сутки до демонтажа свисающей стены седьмого подъезда.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

«При продолжении разбора завалов появилась реальная угроза обрушения части здания. Стена седьмого подъезда теряет устойчивость, продолжать работу в таких условиях не представляется возможным», — заявил глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Демонтаж стены начнут с разбора верхних этажей. Учитывая угрозу обрушения, территорию оцепления расширили на 40 м.

«Спасателей будут поднимать в люльке на кране с противоположной стороны дома. Таким образом будут срезаться нависающие конструкции. Задача сложная, требует повышенного внимания и квалификации», — добавил Зиничев.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

После того, как угроза обрушения будет устранена, разбор завалов и поисковая операция продолжатся.