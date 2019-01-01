Происшествия
2 января в Челябинской области объявлен днем траура. Поисковая операция приостановлена из-за угрозы обрушения стены
День 2 января в Челябинской области объявлен днем траура по погибшим в результате взрыва газа в Магнитогорске. Распоряжение 1 января подписал губернатор региона Борис Дубровский.
Как сообщили в областном ГУ МЧС, к 11 утра по московскому времени из-под завалов, которые разобраны на четверть, извлекли восемь погибших. Однако поисковая операция приостановлена примерно на сутки до демонтажа свисающей стены седьмого подъезда.
«При продолжении разбора завалов появилась реальная угроза обрушения части здания. Стена седьмого подъезда теряет устойчивость, продолжать работу в таких условиях не представляется возможным», — заявил глава МЧС РФ Евгений Зиничев.
Демонтаж стены начнут с разбора верхних этажей. Учитывая угрозу обрушения, территорию оцепления расширили на 40 м.
«Спасателей будут поднимать в люльке на кране с противоположной стороны дома. Таким образом будут срезаться нависающие конструкции. Задача сложная, требует повышенного внимания и квалификации», — добавил Зиничев.
После того, как угроза обрушения будет устранена, разбор завалов и поисковая операция продолжатся.
Справка:
31 декабря 2018 года, в 06.07 по местному времени, в результате взрыва бытового газа в квартире дома в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий с 1 по 10 этаж. Пока в списке погибших 7 человек, 36 считаются пропавшими без вести.
Президент РФ Владимир Путин в день трагедии экстренно прилетел на Урал, чтобы побывать на месте обрушения. Президент провел совещание с оперативными службами в штабе МЧС, а также навестил пострадавших в больнице.