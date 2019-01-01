Под звуки гимна в Москве обрушился мост с десятками человек

Новый год начался с травм и пугающего падения для посетителей московского Парка имени Горького: прямо в полночь под ногами десятков человек обрушился деревянный мост на катке. Высота моста была небольшой — несколько метров, поэтому пострадавших не так много, как могло бы быть.

По данным столичной мэрии, к медикам обратились 13 человек, первоначальную информацию СМИ о тяжелом состоянии троих доставленных в больницы власти опровергают.

«За помощью обратились 13 человек, им оказывается необходимая помощь. Тяжелых пострадавших нет», – сказано на официальном сайте мэра Москвы.

Интересно, что визуально эпичное обрушение моста московской мэрии называют «поломкой оборудования», произошедшей в результате технической неисправности конструктивных элементов катка, и сообщают о «нарушении целостности секции деревянного пешеходного перехода».

«Поломка затронула всего несколько квадратных метров ледовой площадки», – описывают произошедшее в мэрии, и со ссылкой на пресс-службу парка сообщают, что участок катка был огорожен, а на остальной его части продолжили кататься посетители.

«На пешеходном переходе через каток в Парке Горького произошла поломка. Пострадали несколько человек. Искренне им сочувствую. Всем оказана медицинская помощь. С причинами происшествия разберемся», – написал в «Твиттере» мэр города Сергей Собянин.

При этом в соцсетях есть видео с места происшествия. Судя по кадрам, деревянный мостик был плотно заполнен людьми: после обрушения его части ближайшим к провалу стоявшим было даже некуда отскочить и несколько человек упали уже после падения основной части.