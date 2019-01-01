Сборная России победила Канаду на МЧМ-2019

В новогоднюю ночь российская молодежная сборная по хоккею победила соперников из Канады в групповом этапе чемпионата мира. Счет игры – 2:1. Впереди – четвертьфинал, где Россия сыграет со Словакией.

Как сообщает Sports.ru, шайбы за сборную России забросили Григорий Денисенко и Павел Шэн. Счет в игре открыл Коди Гласс из команды Канады.

Игра стартовала в четыре утра по московскому времени в Ванкувере.

Теперь у РФ 12 очков и первое место в группе A. Сборная не потерпела ни одного поражения в турнире, обыграв Швейцарию, Чехию и Данию. На втором месте в группе А Канада (9 очков), на третьем – Чехия (5), четвертое – Швейцария (4), пятое – Дания (0).

В группе B матчи еще продолжаются, с Россией будет играть Словакия, ставшая четвертой. Согласно правилам, в плей-офф выходят по четыре из пяти команд каждой из двух групп.