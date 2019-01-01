К утру 1 января в Магнитогорске подтверждена гибель 7 человек при взрыве газа в многоэтажке. 37 - в списке пропавших без вести

В Магнитогорске на утро 1 января опознаны тела пяти жертв обрушения подъезда на улице Карла Маркса, 164. При этом в официальном списке погибших – семь человек. Судьба еще 37 остается неизвестной.

«По данным на 07.00 (мск) часов с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 12 человек, из них 7 человек погибли (детей нет), 5 – спасены (в том числе 1 ребёнок)», – сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, добавив, что устанавливается местонахождение еще 37 человек.

Аварийно-спасательные работы шли всю ночь. За сутки вывезено 37 самосвалов мусора общим объёмом 370 кубометров. Остаётся угроза дальнейшего обрушения части здания.

При помощи мобильного диагностического комплекса «Стрела-П» проведено обследование строительных конструкций пяти подъездов. Специалисты обрабатывают результаты.