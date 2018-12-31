США запросили консульский доступ к американцу, задержанному в РФ за шпионаж
Госдеп заявил, что МИД России уведомил его о задержании гражданина США. Вашингтон запросил консульский доступ к американцу.
«Согласно требованиям Венской конвенции, Россия должна его предоставить»,— цитирует «Коммерсантъ» заявление Госдепа.
Внешнеполитическое ведомство не стало вдаваться в подробности, имя задержанного там не назвали.
Ранее ФСБ заявила, что 28 декабря задержала в Москве гражданина США Пола Уилана по подозрению в шпионаже. Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Она предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 10 до 20 лет. Детали дела в ФСБ не привели.
Посольству США в России сообщили о задержании.