Пострадавший в «каршеринговой» аварии на Невском проспекте скончался в больнице

Восемнадцатилетний водитель ВАЗа, получивший тяжёлые травмы в аварии на Невском проспекте, скончался в больнице, не приходя в сознание, 30 декабря.

Об этом сообщает группа «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург».

Накануне под домашний арест отправили 22-летнего мужчину, который рассекал по Невскому на каршеринговой «КИА Соул». Его считают виновником ДТП из четырёх машин, после которой «Жигули» пришлось «вскрывать».

Авария произошла 29 декабря. Севший пьяным за руль «КИА» автолюбитель попытался сбежать, но провалил попытку. Он получил уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения.