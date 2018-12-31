Происшествия
Спасатели видят тела еще трех погибших в Магнитогорске, но не могут их извлечь
Тела еще троих погибших нашли в Магнитогорске, но пока спасатели не могут их достать. Возможно обрушение конструкций, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев.
«Наблюдаем троих погибших. Достать не можем. Работаем осторожно, потому что есть риск обрушения конструкций», – сказал журналистам Зиничев, слова которого приводит РИА Новости.
Таким образом, официальный список жертв достиг 7 человек. При этом более 30 остаются пропавшими без вести.
Справка:
ЧП произошло около шести утра (по местному времени) 31 декабря на улице Карла Маркса, 164. Рухнул седьмой подъезд десятиэтажного панельного дома - с третьего по десятый этаж. Повреждены 48 квартир, в которых живут 120 человек. Из-под завалов извлечены тела четырех человек, в том числе ребенка. Также в больницы доставлены четверо пострадавших. Часть жильцов успела эвакуироваться.
Судьба 35 человек, в том числе семи детей, оставалась неизвестна. По факту возбуждено уголовное дело. Основная версия - взрыв бытового газа.
Президент РФ Владимир Путин в день трагедии экстренно прилетел на Урал, чтобы побывать на месте обрушения. Президент провел совещание с оперативными службами в штабе МЧС, а также навестил пострадавших в больнице.