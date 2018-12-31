Спасатели видят тела еще трех погибших в Магнитогорске, но не могут их извлечь

Тела еще троих погибших нашли в Магнитогорске, но пока спасатели не могут их достать. Возможно обрушение конструкций, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев.

«Наблюдаем троих погибших. Достать не можем. Работаем осторожно, потому что есть риск обрушения конструкций», – сказал журналистам Зиничев, слова которого приводит РИА Новости.

Таким образом, официальный список жертв достиг 7 человек. При этом более 30 остаются пропавшими без вести.