«Яндекс.Дзен» прокомментировал блокировку канала «МБХ Медиа»

Канал «МБХ Медиа» на «Яндекс.Дзен» заблокировали по решению Генпрокуратуры. Об этом «Фонтанке» 31 декабря сообщила пресс-служба сервиса.

«Мы получили уведомление от Роскомнадзора от 31.12.18 о необходимости сообщить владельцу канала «МБХ Медиа», что он должен удалить со своего канала запрещенную информацию. Она была признана таковой решением Генпрокуратуры от 20.02.2018. Мы уведомили владельца, а также ограничили доступ к каналу из ленты «Дзена». Теперь владелец канала может самостоятельно удалить контент, к которому есть претензии у регулятора», – заявили в пресс-службе «Яндекс.Дзен».

Ранее «МБХ Медиа News» заявил о блокировке основного канала «МБХ Медиа». Доступ к ресурсу ограничили из-за публикации нежелательного контента.

Накануне канал разместил информацию о причинах сокращения новогодних премий 76-й Псковской дивизии. Если в прошлом году военнослужащие получили от 53 тысяч до более чем 140 тысяч рублей, то в этом году вознаграждение было скромнее – от 800 до 20 тысяч рублей. Получатели связали сокращение премий со строительством главного храма Минобороны.