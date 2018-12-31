В Магнитогорске опознана первая жертва взрыва газа

Первая жертва взрыва газа опознана в Магнитогорске. Это женщина 79 лет.

Как сообщает вечером 31 декабря Znak.com, в Челябинской области сейчас десятый час вечера, и к этому моменту тела еще трех погибших не идентифицированы. Это женщина и двое мужчин (ранее говорилось о погибшем ребенке).

Сейчас разбор завалов продолжается. Из Екатеринбурга привезли комплекс «Стрела», который обследует место ЧП на предмет возможных дальнейших обрушений. Это ускорит работу по извлечению остальных тел и поиску пропавших без вести.

Тем временем МЧС России просит выйти на связь жильцов нескольких подъездов обрушившегося дома. Ведомство публикует на своем сайте список и просит перечисленных в нем лиц позвонить по телефонам 01, 101 или по телефонам горячей линии 8-800-775-17-17 и 8-351-239-99-99.