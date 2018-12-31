Происшествия
В Магнитогорске опознана первая жертва взрыва газа
Первая жертва взрыва газа опознана в Магнитогорске. Это женщина 79 лет.
Как сообщает вечером 31 декабря Znak.com, в Челябинской области сейчас десятый час вечера, и к этому моменту тела еще трех погибших не идентифицированы. Это женщина и двое мужчин (ранее говорилось о погибшем ребенке).
Сейчас разбор завалов продолжается. Из Екатеринбурга привезли комплекс «Стрела», который обследует место ЧП на предмет возможных дальнейших обрушений. Это ускорит работу по извлечению остальных тел и поиску пропавших без вести.
Тем временем МЧС России просит выйти на связь жильцов нескольких подъездов обрушившегося дома. Ведомство публикует на своем сайте список и просит перечисленных в нем лиц позвонить по телефонам 01, 101 или по телефонам горячей линии 8-800-775-17-17 и 8-351-239-99-99.
Справка:
ЧП произошло около шести утра (по местному времени) 31 декабря на улице Карла Маркса, 164. Рухнул седьмой подъезд десятиэтажного панельного дома - с третьего по десятый этаж. Повреждены 48 квартир, в которых живут 120 человек. Из-под завалов извлечены тела четырех человек, в том числе ребенка. Также в больницы доставлены четверо пострадавших. Часть жильцов успела эвакуироваться.
Судьба 35 человек, в том числе семи детей, неизвестна. По факту возбуждено уголовное дело. Основная версия - взрыв бытового газа. Президент РФ Владимир Путин в день трагедии экстренно прилетел на Урал, чтобы побывать на месте обрушения. Президент провел совещание с оперативными службами в штабе МЧС, а также навестил пострадавших в больнице.