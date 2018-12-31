Происшествия
На юго-западе Петербурга тушили горевшую квартиру
Квартиру тушили в предновогодний вечер в Красносельском районе Петербурга.
Как сообщает ГУ МЧС по городу, информация о возгорании поступила 31 декабря в 17:37. Огнеборцев вызвали на улицу Пограничника Гарькавого, 16, корпус 2.
«В двухкомнатной отдельной квартире, в комнате площадью 15 кв. м, горела обстановка на площади 5 кв. м», – отметили в ведомстве.
В 18:50 пожар ликвидирован.
Сведения о пострадавших уточняются.
По словам очевидцев, спасателям пришлось вскрывать дверь, чтобы попасть в горевшее помещение.