Путин призвал россиян в новогоднюю ночь вспомнить о жертвах трагедии в Магнитогорске
Вспомнить о жертвах обрушения дома в Магнитогорске призвал всех россиян в новогоднюю ночь президент Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент, открывая совещание в оперативном штабе, призвал всех в эту праздничную ночь вспомнить тех, кто погиб в Магнитогорске, и помянуть их», – сообщил чиновник журналистам. Слова Пескова вечером 31 декабря приводит ТАСС.
Путин также отметил: по стране уже идет Новый год, тем не менее, люди сопереживают тем, кто потерял своих близких.
«Но в характере нашего народа – сопереживание с теми, кто потерял своих близких или пострадал», – привел Песков слова президента.
Сегодня вечером глава государства экстренно прилетел из Сочи на Урал, чтобы побывать на месте взрыва и обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Президент провел совещание с оперативными службами в штабе МЧС, а также навестил пострадавших в больнице.
Ранее стало известно, что Кремль не будет менять новогоднее обращение Владимира Путина, которое уже посмотрели многие регионы за Уралом.
Справка:
ЧП произошло около шести утра (по местному времени) 31 декабря на улице Карла Маркса, 164. Рухнул седьмой подъезд десятиэтажного панельного дома - с третьего по десятый этаж. Повреждены 48 квартир, в которых живут 120 человек. Из-под завалов извлечены тела четырех человек, в том числе ребенка. Также в больницы доставлены четверо пострадавших. Часть жильцов успела эвакуироваться.
Судьба 35 человек, в том числе семи детей, неизвестна. По факту возбуждено уголовное дело. Основная версия - взрыв бытового газа. Разбор завалов будут продолжать даже ночью, несмотря на мороз.