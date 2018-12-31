Путин призвал россиян в новогоднюю ночь вспомнить о жертвах трагедии в Магнитогорске

Вспомнить о жертвах обрушения дома в Магнитогорске призвал всех россиян в новогоднюю ночь президент Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент, открывая совещание в оперативном штабе, призвал всех в эту праздничную ночь вспомнить тех, кто погиб в Магнитогорске, и помянуть их», – сообщил чиновник журналистам. Слова Пескова вечером 31 декабря приводит ТАСС.

Путин также отметил: по стране уже идет Новый год, тем не менее, люди сопереживают тем, кто потерял своих близких.

«Но в характере нашего народа – сопереживание с теми, кто потерял своих близких или пострадал», – привел Песков слова президента.

Сегодня вечером глава государства экстренно прилетел из Сочи на Урал, чтобы побывать на месте взрыва и обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Президент провел совещание с оперативными службами в штабе МЧС, а также навестил пострадавших в больнице.

Ранее стало известно, что Кремль не будет менять новогоднее обращение Владимира Путина, которое уже посмотрели многие регионы за Уралом.