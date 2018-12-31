По требованию Роскомнадзора. «Яндекс.Дзен» заблокировал «МБХ Медиа»

Сервис «Яндекс.Дзен» заблокировал основной канал «МБХ Медиа». Ограничение доступа ресурс произвел по требованию Роскомнадзора.

Об этом 31 декабря сообщает «МБХ Медиа News». Со ссылкой на официальное письмо Роскомнадзора канал поясняет, что блокировка была произведена из-за размещения публикаций «Открытой России» (в частности, сутками ранее сайт разместил статью о снижении премий псковским десантникам из-за строительства главного храма Минобороны). Организацию признали нежелательной в апреле 2017 года.

У «МБХ Медиа» появился канал на «Яндекс.Дзен» в феврале 2018 года, после того, как под блокировку попал домен основного ресурса организации mbk.media. Осенью владельцы портала удалили всю информацию с ресурса и направили в Роскомнадзор требование разблокировать домен. Однако надзорное ведомство до сих пор не закончило проверку наличия подозрительного контента на ресурсе. При открытии ресурса появляется картинка с надписью «Здесь ничего нет».

Ранее прокуратура заблокировала сайт «Открытой России», регистрацию домена mbk.media владелец ресурса бизнесмен Михаил Ходорковский объяснял тем, что суды по разблокировке сайта «Открытки» могут затянуться.