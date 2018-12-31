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Происшествия
31.12.2018 18:41
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Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске: что известно к 18:30

Четверо погибли. Ещё 40 жильцов могут оставаться под завалами.

Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске: что известно к 18:30

фото с сайта 74.mchs.gov.ru

В последний день уходящего года ленты новостей переполнили сообщения о взрыве в жилом доме в Магнитогорске. Разбор завалов, очевидно, растянется на всю новогоднюю ночь. Местные жители просят в соцсетях власти отменить салют. Вместо праздничного застолья они формируют бригады волонтёров. 

Взрыв в Магнитогорске прогремел около четырёх утра по московскому времени (06:00 местное). В 164 доме на улице Карла Маркса рванул газ. По  рассказам очевидцев, до обрушения люди прыгали из окон в поисках спасения.

«По рассказам жителей, между хлопком и обрушением прошло несколько минут, у людей была возможность спастись, и они ею воспользовались. Люди прыгали в окна, пытались эвакуироваться», – рассказал магнитогорский депутат, директор информационного агентства «Верстов.инфо» Павел Верстов.

Взрывная волна обрушила седьмой подъезд панельной десятиэтажки, не устояли стены 48 квартир, в которых зарегистрировано 111 человек.

В городе ввели режим ЧС регионального уровня. Местная администрация сообщила, что в зоне риска остаются шестой и восьмой подъезды. Спасатели эвакуировали из них людей. Как писало издание 74.ру, место для размещения квартирантов какое-то время оставалось неизвестным. Позже людей отправили в школу № 14. Пользователи соцсетей пишут, что в доме отключили свет, воду и отопление. Долго сегодня находиться на улице не позволяет мороз, в Магнитогорске столбик термометра показывает -16, к ночи похолодает до -23. 

К десяти утра  в оперативном штабе МЧС сообщили, что в подъезде по уточненным данным проживали 111 человек, из них есть информация по 34. Судьба оставшихся 77 человек оставалась неизвестной. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский рассказал, что из-под завалов  извлекли трёх погибших, в том числе ребёнка.

Изначально для разбора завалов не использовали тяжёлую технику, чтобы случайно не задеть оставшихся в живых под бетонными плитами людей. Обломки исследовали кинологи с собаками. Когда медики констатировали, что критический срок оказания помощи прошёл, на месте начала работать  крупногабаритная техника. Это может говорить о том, что спасатели уже не надеялись найти живых.

К 15:00 в списке пропавших без вести осталось 38 человек. По данным регионального минздрава, в больницах находятся 4 человека, в том числе ребенок.  Еще 13 пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте происшествия. Четыре человека погибли.

Около четырех вечера в Магнитогорске приземлился борт №1. Владимир Путин прибыл к месту трагедии и лично провёл заседание штаба по ЧС.

Обслуживает дом, построенный в 1973 году, «Управляющая компания «ТЖХ г. Магнитогорска». По данным СМИ, в организации прошли обыски. Силовики также заглянули и в региональный филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск». Согласно информации с сайта фонда капремонта, десятиэтажке был присвоен статус «исправный», капремонт её ждал только через несколько лет.

ФСБ не рассматривает версию теракта. Причиной трагедии считается взрыв бытового газа, другие варианты служба не изучает. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). 

Из-за трагедии режиссёр Алексей Красовский отложил премьеру фильма «Праздник» о блокаде Ленинграда. В самых восточных регионах России уже вышло на телеэкраны записанное заранее новогоднее поздравление Владимира Путина. Одновременно в телеграм-каналах стала распространяться информация о том, что глава государства изменит формат выступления. Новое праздничное поздравление с траурными красками якобы будет записано в Магнитогорске. Однако позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эту версию.

Жители Магнитогорска призывают власти отказаться от салюта. Также горожане предлагают пострадавшим свои квартиры для временного переезда и совместной встречи Нового года.

Лена Ваганова,

«Фонтанка.ру»

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