Силовики нашли труп пропавшей девушки-водителя Blablacar

Под Серпуховом в Московской области обнаружили тело москвички, которая пропала после того, как взяла с помощью сервиса Blablacar попутчика.

Об этом 31 декабря сообщает агентство «Москва».

Директор столичных ресторанов быстрого питания Burger King Ирина Ахматова пропала 23 декабря. Молодая женщина на личном автомобиле выехала из центра Москвы по направлению к Туле. На южной окраине города она подобрала попутчика, которого нашла благодаря сервису Blablacar. После этого на связь Ахматова больше не выходила. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об убийстве.

Накануне стражи правопорядка задержали жителя Серпухова. Предположительно, именно он подсел в автомобиль к Ахматовой. Следственный комитет опубликовал видеозапись, на которой мужчина признается в убийстве девушки.

По информации СМИ, Виталий Чикирев ранее был судим за изнасилование и ограбление. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде ареста.