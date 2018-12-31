Семеро детей в списках пропавших без вести после взрыва газа и обрушения в Магнитогорске

Пропавшими после обрушения подъезда многоэтажки в Магнитогорске на 18:00 являются 35 человек, в том числе семеро детей. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

«Мы сейчас для себя выяснили, что в этих 24 квартирах – 50 человек. Мы потенциально считаем, что речь идёт о 50 людях. У нас есть поименный, пофамильный список. Мы понимаем, где из них часть. И поэтому мы сейчас оперируем цифрами 35 человек, которые мы пока не понимаем, где они, к сожалению, в том числе семь детей», – сказал Дубровский, которого цитирует РИА Новости.

На совещании, которое провел президент Владимир Путин, чиновники рассказали, что в доме на улице Карла Маркса прописано 1300 человек, из 12 подъездов в наиболее сложной ситуации оказались 6, 7 и 8 подъезды.