Происшествия
Семеро детей в списках пропавших без вести после взрыва газа и обрушения в Магнитогорске
Пропавшими после обрушения подъезда многоэтажки в Магнитогорске на 18:00 являются 35 человек, в том числе семеро детей. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
«Мы сейчас для себя выяснили, что в этих 24 квартирах – 50 человек. Мы потенциально считаем, что речь идёт о 50 людях. У нас есть поименный, пофамильный список. Мы понимаем, где из них часть. И поэтому мы сейчас оперируем цифрами 35 человек, которые мы пока не понимаем, где они, к сожалению, в том числе семь детей», – сказал Дубровский, которого цитирует РИА Новости.
На совещании, которое провел президент Владимир Путин, чиновники рассказали, что в доме на улице Карла Маркса прописано 1300 человек, из 12 подъездов в наиболее сложной ситуации оказались 6, 7 и 8 подъезды.
Справка:
ЧП произошло около шести утра (по местному времени) 31 декабря на улице Карла Маркса, 164. Рухнул седьмой подъезд десятиэтажного панельного дома - с третьего по десятый этаж. Повреждены 48 квартир, в которых живут 120 человек. Из-под завалов извлечены тела четырех человек, в том числе ребенка. Также в больницы доставлены четверо пострадавших. Часть жильцов успела эвакуироваться.
Судьба 35 человек неизвестна. По факту возбуждено уголовное дело. Основная версия - взрыв бытового газа.
Разбор завалов не будет прекращен даже ночью, несмотря на мороз.