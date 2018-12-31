Новогоднее поздравление президента не будут менять из-за трагедии на Урале

Кремль не будет изменять новогоднее поздравление президента из-за трагедии в Магнитогорске, где рано утром 31 декабря после взрыва газа рухнул подъезд жилого дома. Об этом завил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Новогоднее поздравление уже идёт на орбитах», – сказал чиновник радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, традиционное видео под бой курантов уже посмотрели на Дальнем Востоке. Владимир Путин говорил в своем обращении о семье, милосердии и призвал россиян стать «сплоченной, единой сильной командой», чтобы страна добилась успеха.

Отметим, что официальной информации о дне траура в связи с событиями на Урале пока нет.